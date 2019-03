Tranciato cavo elettrico: paralizzata la fabbrica aeronautica più grande del Sud

Venerdì 29 Marzo 2019, 11:39

Blackout elettrico totale nella fabbrica Leonardo ex Alenia di Pomigliano, 3.000 dipendenti, lo stabilimento aeronautico più grande del Mezzogiorno. Alle 10 è stato tranciato un cavo elettrico dalla ditta edile che sta eseguendo gli scavi per l'adeguamento dell'impianto di smaltimento delle acque reflue industriali che vanno al depuratore. Gli operai sono fermi. Le attività sono paralizzate. Interi settori sono al buio. E non c'è un impianto di erogazione dell'energia elettrica alternativo.Appena un mese fa qui il vicepremier Luigi Di Maio aveva annunciato, con una cerimonia sontuosa, una serie di nuovi investimenti milionari.