Mercoledì 16 Maggio 2018, 09:51 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 10:10

TORRE ANNUNZIATA - Trans spericolato cerca di sfuggire ai poliziotti per nascondere la droga: arrestato, in auto c'era un anziano con il quale si prostituiva. Michele R., 51 anni, residente a Pompei, ha prima forzato il posto di blocco, poi ha tamponato l'auto della polizia e nella fuga ha gettato dal finestrino il materiale per tagliare le dosi, per arrendersi dopo oltre un chilometro di fuga a folle velocità, con manovre spericolate e sorpassi. In auto, in compagnia di un cliente di 75 anni, il 51enne nascondeva 3,8 grammi di cocaina. Tutto è avvenuto nella serata di lunedì, nella rotonda di via Plinio a Torre Annunziata, al confine con Boscoreale e Pompei, zona di passaggio e grande traffico che a tarda ora si trasforma in luogo di prostituzione. A bordo della sua Lancia Musa, Michele R. ha rallentato alla presenza dei poliziotti che gli hanno intimato l'alt. Una «finta» resa, visto che ha ingranato immediatamente la marcia alla vista della paletta. A quel punto, infatti, ha deciso di colpire la volante e di provare la fuga.Nella folle corsa in direzione Pompei, il 51enne che lavora come parrucchiere proprio nella città mariana ha lanciato dal finestrino un pacchetto