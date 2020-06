Trans picchiata a Napoli, 40 punti alla testa: «Ho perso conoscenza, colpita ripetutamente»

Federica, trans, 37 anni, è stata aggredita nei giorni scorsi all’interno del suo palazzo in via arenaccia. Federica è stata ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli. I medici sono intervenuti con 40 punti di sutura alla testa. «Tornavo a casa - racconta - dopo aver festeggiato il compleanno di una mia amica e dell'aggressione ricordo poco, sono subito svenuta». Federica continua nel suo racconto: «Ricordo solo di essere stata colpita violentemente e di essermi risvegliata solo quando la mia coinquilina ha chiamato aiuto. Ho ripreso a parlare solo due giorni fa. Qualcuno mi ha colpito alla testa inventando che ero ubriaca».

Federica racconta con la paura negli occhi ciò che è accaduto. «Mi hanno attesa sulle scale, - prosegue nel racconto Federica - nascosti e pronti a colpirmi». E precisa: «Alcuni condomini, hanno dichiarato alla polizia una probabile mia caduta per le scale, per nascondere la verità, ma non è andata cosi».



«È un episodio gravissimo, – incalza, vicepresidente di Atn, associazione Transessuale Napoli – ed ancora una volta una persona trans resta vittima di aggressioni gratuite ed ingiustificate. Chiediamo a gran voce finalmente l’approvazione in Parlamento della legge contro l’omotransfobia come anche in Regione Campania, dove è ferma da tempo».

«Nel prossimo flashmob Pride di Napoli, - continua Rossi - che si terrà il 27 giugno prossimo, grideremo: “Basta essere vittime nell’indifferenza dello Stato. Ora è tempo di legge”».

