Giovedì 30 Agosto 2018, 17:32 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2018 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARIGLIANO - Senza casa e senza lavoro, transessuale minaccia di buttarsi dal Comune. Eludendo la sorveglianza, sale al secondo piano del palazzo di città e si siede sul davanzale con i piedi penzoloni nel vuoto. Per non destare sospetti è salito dal retro ed è arrivato sul tetto. Sembra che un suo parente col quale viveva lo abbia messo alla porta e adesso non sappia come andare avanti per vivere. A dare l'allarme sono stati i commercianti impauriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che lo hanno invitato a desistere dall'insano gesto.