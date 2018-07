CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 17 Luglio 2018, 09:09 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2018 09:09

Nuova ispezione in Campania degli emissari inviati dal ministro della Salute Giulia Grillo. Dopo l'Ospedale del Mare tocca al Monaldi. Gli ispettori, affiancati dai carabinieri del Nas e accompagnati dai dirigenti della struttura e da funzionari della Regione, hanno acquisito documenti e testimonianze. Sotto la indagine l'attività dei trapianti di cuore pediatrici fermi dal dicembre del 2016. Una sospensione scattata un anno e mezzo fa su denuncia delle associazioni dei genitori dei piccoli trapiantati. Carenze organizzative e un clima poco collaborativo tra i chirurghi pediatrici e quelli per adulti e tassi di sopravvivenza improvvisamente bassi, all'origine della sospensione. L'attività per gli adulti, invece, ha incrementato l'attività trapiantologica con 7 sostituzioni di cuore effettuate in una sola settimana, tutte con esito positivo. Il nodo è dunque la ripartenza del centro trapianti pediatrico. Sotto la lente d'ingrandimento le cure che precedono il trapianto dei pazienti che sono in lista di attesa e la delicata fase che segue l'intervento (anche se effettuato in altre regioni), soprattutto quando sono alte le possibilità di rigetto. Aspetti da tempo sollevati, anche con azioni di protesta eclatanti, da Dafne Palmieri, presidente del comitato dei genitori dei bambini trapiantati la cui azione è sostenuta da Federconsumatori e dal Movimento 5 Stelle.LA DENUNCIA DEI 5S«Gli ispettori del ministro Grillo avverte il capogruppo del M5S in Consiglio regionale Valeria Ciarambino - hanno verificato le segnalazioni emerse dal lavoro in Commissione Trasparenza e dalle denunce a firma mia e di Maria Muscarà in Commissione Sanità. Da anni segnaliamo gravi carenze nell'organizzazione dell'assistenza al Monaldi di bambini trapiantati, protrattasi in parallelo a un tasso di mortalità mai così elevato in una struttura che nel 2013 registrava una sopravvivenza a un anno dal trapianto del 92,3%, mentre a partire dal 2014 si è assistiti alla morte di tutti i bambini trapiantati tranne uno».