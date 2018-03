Trapianti, bufera al Monaldi: Maiello lascia dopo venti anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 24 Marzo 2018, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c'è pace per il centro trapianti di cuore dell'ospedale Monaldi: dopo le polemiche, le denunce e le proteste, piovute negli ultimi mesi sulla struttura pediatrica (dove i trapianti sono sospesi un anno e in attesa di nuova autorizzazione), ora tocca alla trapiantologia per adulti soffrire. Ciro Maiello si è infatti dimesso dal ruolo di responsabile del programma trapianti e lascia vacante la casella dell'unità semplice dipartimentale di chirurgia dei trapianti dell'ospedale collinare. Allievo di Maurizio Cotrufo - pioniere dei trapianti di cuore in Campania - Maiello dopo circa 20 anni di attività in prima linea nella cardiochirurgia e dopo aver segnato un'intera stagione nel ruolo di leader del programma trapianti fa un passo indietro e torna nei ranghi rinunciando a ruoli di responsabilità. Nessun commento sulla decisione comunicata l'altro ieri, con una breve nota scritta, al commissario dell'ospedale Giuseppe Matarazzo. Raggiunto al telefono risponde con un laconico motivi personali.