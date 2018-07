Intanto, la Federconsumatori ha annunciato che depositerà in settimana al Tribunale di Napoli un ricorso contro l'Azienda ospedaliera "Dei Colli" «per comportamento scorretto in danno dell'utenza pediatrica». «Non è più possibile - ha affermato il presidente nazionale dell'associazione, Sergio Veroli - che i bambini non possano essere operati e che debbano essere sistemati nel reparto di cardiochirurgia adulti. È necessario che il Centro pediatrico riprenda a funzionare, che torni a essere un'eccellenza come è stato in passato. Viste le inadempienze dell'azienda ospedaliera, ci rivolgeremo al giudice confidando che le istituzioni si facciano sentire e che siano date risposte ai bambini e alle loro famiglie».



Al ricorso lavora gratuitamente l'avvocato Carlo Spirito, mentre l'associazione e i componenti del Comitato genitori bimbi trapiantati del Monaldi si autotasseranno per il pagamento delle spese vive. «Noi genitori - ha riferito Dafne Palmieri, portavoce del Comitato - riteniamo che l'Azienda abbia procurato un danno, non solo a chi purtroppo non c'è più, non adempiendo alla sua mission».

Tornata a Roma, il ministro Giulia Grillo invia gli ispettori anche all'ospedale Monaldi. Lì dove il centro pediatrico per i trapianti di cuore, unico riferimento nel Mezzogiorno, resta chiuso. «Da anni denunciamo gravi carenze nell’organizzazione dell’assistenza», segnalano la consigliera regionale del M5s e presidente della commissione speciale Trasparenza, Valeria Ciarambino, e la consigliera M5s e componente della stessa commissione, Maria Muscarà. «Con un atto di assoluta responsabilità e mostrando di avere realmente a cuore la salute dei cittadini, con l’ispezione di oggi il ministero intende verificare se è salvaguardata la sicurezza dei piccoli pazienti. Dando vita a un’operazione verità», aggiungono.