Trapianto della cute riuscito per il neonato maltrattato dai genitori, dimesso dal Santobono

È stato dimesso ed è in buono stato di salute il neonato ricoverato per gravi ustioni all'ospedale Santobono di Napoli il 17 marzo scorso: i suoi genitori furono arrestati per abbandono di minori e maltrattamenti con lesioni gravissime. Le lesioni cutanee lo avevano ridotto in fin di vita.

Il piccolo, allora di soli quattro giorni, inizialmente rianimato e trattato presso la Tin diretta da Antonino Di Toro, fu successivamente sottoposto a numerosi interventi riparativi, tra cui un delicato trapianto di cute autologa bio-ingegnerizzata personalizzata. «L'innovativo intervento, eseguito con successo da Marcello Zamparelli, responsabile di Chirurgia plastica e ustioni, in collaborazione a distanza con l'ospedale pediatrico di Zurigo, è il primo realizzato su un paziente così piccolo e rappresenta una svolta nel trattamento della cute dei grandi ustionati», si legge in una nota diffusa dall'azienda ospedaliera. «La collaborazione tra la struttura napoletana e quella svizzera avrà ulteriori sviluppi in uno studio per l'utilizzo della cute bioingegnerizzata sui grandi ustionati nel quale sarà incluso anche uno dei più grandi e qualificati Centri Ustioni d'Africa».