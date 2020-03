Trappole per la cattura di uccelli, denunciato 46enne nel Napoletano

Nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di napoli continua l’attività dei carabinieri forestali volta alla tutela della fauna selvatica, maltrattamento degli animali e tutela delle specie protette.



I militari della stazione forestale di Marigliano hanno denunciato un 46enne che sul proprio fondo agricolo aveva costruito trappole per la cattura di uccelli. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e lì hanno trovato sei cardellini privi di anelli identificativi, due dei quali legati con fili di nylon per evitarne il volo, utilizzati come richiamo esca per altri esemplari. © RIPRODUZIONE RISERVATA