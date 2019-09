Brucia rifiuti nel parco Vesuvio, denunciato dai carabinieri forestali

Venerdì 20 Settembre 2019, 11:22

Trasportava rifiuti vegetali provenienti da attività di giardinaggio in un’area agricola adibita a discarica abusiva, circondata da noccioleti e altre colture, per poi darli alle fiamme insieme ad altre tipologie di rifiuti, anche ingombrati. E’ stato fermato e deferito all’AG dai carabinieri forestali della stazione Parco di Boscoreale. Si tratta di un sessantenne del posto denunciato per i reati di gestione e combustione illecita di rifiuti. I militari hanno anche sequestrato l’area di circa 1200 mq adibita a discarica abusiva. L’uomo raccoglieva illecitamente rifiuti, non solo quelli provenienti da attività di giardinaggio, per poi bruciarli nell’area circondata da nocelleti e altre colture alle falde del Vesuvio in piena zona protetta