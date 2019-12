Preleva una parte del carico: trasportatore scoperto e arrestato vicino a Napoli

Dovrà rispondere di furto aggravato Eduardo Terriano, 51enne di Secondigliano già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai carabinieri della sezione operativa di Casoria. I militari, allertati dalla ditta di trasporti presso la quale lavorava il 51enne, hanno sorpreso l’uomo mentre caricava la propria autovettura con merce rubata. Secondo quanto riscostruito, Terriano aveva parcheggiato il furgone in un’area di sosta di Casoria. Prima di consegnare la merce aveva forzato il sigillo del carico e ne aveva prelevato una parte. Ha poi provato a nasconderla nella sua auto ma è stato beccato dai carabinieri. E’ ora ai domiciliari in attesa di giudizio. La merce – generi alimentari per circa 1000 euro – è stata restituita. © RIPRODUZIONE RISERVATA