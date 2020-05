Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Santa Maria della Fede un giovane che, alla loro vista, si è allontanato velocemente.



I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di una busta contenente marijuana del peso complessivo di 1 Kg, di 3 involucri della stessa sostanza del peso complessivo di 3 grammi e della somma di 70 euro.



Geury Brito Espinola, 22enne originario della Repubblica Dominicana è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.