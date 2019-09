L'odissea dei pendolari: nuovo guasto sull’alta velocità Roma-Napoli, ritardi fino a 120 minuti

Lunedì 2 Settembre 2019, 18:42

Ancora un guasto sulla linea dell’alta velocità Roma-Napoli con ritardi fino a 120 minuti. Questa volta c’è stato un problema alla linea elettrica all’altezza di Anagni che provocato i disagi in un orario di punta in cui i pendolari fanno rientro a casa. Diversi convogli sono stti dirottati via Cassino. Pesanti ripercussioni su tutta la linea con treni in forte ritardo anche in direzione nord. Un lunedì nero sul fronte di Trenitalia e purtroppo non è il primo.