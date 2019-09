Sabato 7 Settembre 2019, 18:53

Tornano le corse in notturna per metropolitana (Linea 1) e funicolari. Questa sera si potrà viaggiare fino alle 2 di notte. L'ultima corsa da piazza Garibaldi per Piscinola è prevista per l'1.36 minuti. L'iniziativa non riguarda questa sera, ma ogni sabato fino a fine settembre. E non è escluso che venga prolungata anche per i prossimi mesi come da tempo auspica il Comune di Napoli. Il prolungamento è consentito grazie ad un accordo dell'Anm firmato con le organizzazioni sindacali.