Guasto alla stazione Termini, treni dirottati a Tiburtina: caos e forti rallentamenti sulla Av

Martedì 24 Settembre 2019, 16:31

Caos e disagi alla stazione Termini di Roma. Dalle 13.30 a causa di un guasto alle infrastrutture,al nodo strategico di Termini, i treni da e per la capitale vengono dirottati alla stazione Tiburtina e viaggiano via Cassino. Molti passeggeri hanno ricevuto l’avviso tramite sms dalle ferrovie che li informava di recarsi a Tiburtina per partire, ma non tutti sono riusciti a raggiungere la stazione in tempo. Il traffico ferroviario è fortemente rallentato e con molta probabilità solo qualche convoglio riuscirà ad arrivare alla stazione Termini. Questo almeno fino alle 17. Passeggeri nel caos più totale e ritardi a cascata da nord a sud e viceversa che arrivano anche fino a 90 minuti.