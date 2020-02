Non sta provocando problemi all'utenza del trasporto pubblico a Napoli lo sciopero proclamato dalle Usb per quest'oggi. Al momento, al termine della prima fascia garantita, sono regolarmente in servizio la linea 1 della metropolitana, la Funicolare centrale, quella di Montesanto e Mergellina. La funicolare di Chiaia effettua solo corse dirette.

