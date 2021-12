Il nucleo di polizia turistica della polizia municipale ha intensificato i controlli finalizzati al contrasto dell’abusivismo nel trasporto pubblico e al rispetto della normativa anti Covid-19. In Piazza Garibaldi nei pressi della stazione centrale dai controlli ai taxi scaturivano due verbali per il prelievo di passeggeri a meno di 100 metri dal posteggio più vicino. In via Tribunali veniva verbalizzato un conducente per aver esposto pannello pubblicitario senza la prescritta autorizzazione, mentre in piazza Trieste e Trento veniva verbalizzato un conducente taxi per aver omesso il rilascio della ricevuta per il compenso percepito.

Sono stati effettuati a cura del reparto git controlli anche ai bus turistici in transito in città, 42 i veicoli controllati con due verbalizzazioni per aver violato le disposizione dell’ordinanza sindacale che regola l’accesso in città oltre ad una sanzione per la sosta irregolare in via San Carlo.