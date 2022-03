Napoli, dai trasporti abusivi e guide turistiche non autorizzate: controlli e sanzioni dall'areoporto al Maschio Angioino

Gli agenti della polizia locale del reparto turistica in via San Carlo hanno ritirato una licenza taxi perché il conducente non ottemperava all'obbligo di vidimazione annuale scheda tassametro. All’interno dell'aeroporto hanno sorpreso un soggetto privato mentre prelevava dei turisti da accompagnare presso una struttura ricettiva di Frattamaggiore.

Al conducente è stata ritirata carta circolazione ed effettuato fermo amministrativo del veicolo per due mesi. Sempre all'aeroporto sono stati sanzionati 4 conducenti taxi per infrazioni varie. .E' stato inoltre verbalizzato un guidatore di ncc con autorizzazione rilasciata da altro comune per mancanza copertura assicurativa con e consequenziale sequestro.

Sanzionati anche 2 taxi nella zona di Piazza Garibaldi e uno in Via Caracciolo. Infine, all'interno del Maschio Angioino, è stata sanzionata una persona intenta a svolgere attività di guida turistica ad un gruppo di turisti, senza essere in possesso di tesserino professionale rilasciato dalla regione Campania