Eav: saltano le corse dei bus, allarme dei sindaci e proteste nel Napoletano

Saltano le corse dei bus Eav, proteste nel Napoletano. A sollevare il caso sono il segretario generale della Fit Cisl Campania, Alfonso Langella, e il coordinatore regionale Tpl della stessa sigla sindacale, Giuseppe De Rosa, che dopo le rimostranze giunte da alcune città della provincia di Napoli attaccano: «Numerose tratte su gomma sono saltate, creando gravi disagi all'utenza, soprattutto in questa fase di rispetto delle norme di sicurezza: così facendo Eav non rispetta i contratti di servizio». «Condividiamo l'allarme lanciato da sindaci come quelli di Trecase e Boscotrecase - aggiungono Langella e De Rosa - Ci chiediamo perché Eav, carente di mezzi e uomini, non utilizzi il personale vincitore di concorso?».



© RIPRODUZIONE RISERVATA