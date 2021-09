Trasporti, l'Eav istituisce un servizio aggiuntivo con i bus per gli studenti

Servizi automobilistici aggiuntivi per gli studenti. Sono quelli predisposti dall'Ente Autonomo Volturno a partire da domani: le corse, come fa sapere Eav, sono istituite nei giorni feriali e sono «ad uso prevalentemente scolastico». Il servizio, che parte con l'avvio del nuovo anno scolastico, sarà svolto in parte da Eav e in parte da esercenti esterni (Ncc) identificabili sempre attraverso il logo dell'azienda di trasporti.

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Torre Annunziata, inaugurate stamattina nuove aule all'asilo... L'ARRESTO Ruba energia elettrica per 65mila euro: arrestato titolare di una... LA STORIA Marano e il dramma acqua: «Mia moglie malata oncologica, da... L'ISTRUZIONE Scuola in Campania, alunni in calo e crollano i professionali LA SVOLTA Circum, scatta il piano per le scuole: torna la linea...

«Gli orari di partenza - affermano dall'Ente Autonomo Volturno - saranno oggetto di continuo monitoraggio, così come lo stato di effettivo affollamento degli autobus messi in servizio. Le squadrette di controlleria ferroviarie ed automobilistiche distribuite sulle tratte in questione favoriranno, inoltre, il corretto utilizzo dei servizi aggiuntivi». Gli orari dei servizi aggiuntivi sono consultabili sul sito eavsrl.it: «Il piano operativo predisposto - proseguono dall'azienda di trasporti - ha come obiettivo la riduzione del rischio di affollamento sulle tratte ferroviarie storicamente interessate dalla mobilità verso gli istituti scolastici e la diminuzione del transito di viaggiatori nelle stazioni principali. Questo anche tenendo nel dovuto conto alcune informazioni provenienti dagli istituti stessi».