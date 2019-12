Giugliano. Trasporto illegale di rifiuti, due denunciati: altre tre persone sono state sanzionate sempre per i medesimi reati. La Polizia Municipale ha denunciato due persone, marito e moglie, provenienti da Villa di Briano, nel Casertano, per trasporto illecito di rifiuti.

I due sono stati sorpresi nel corso di controlli per la prevenzione dell'abbandono di rifiuti in via Pigna. Sequestrato il mezzo utilizzato per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ed emesse sanzioni per duemila euro. Nel corso dei medesimi controlli sono state sanzionate altre tre persone per trasporto illecito di rifiuti.