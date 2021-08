Trasporti, Legambiente: «A Napoli di male in peggio: è tutto immobile»

«Di male in peggio. Poche parole per fotografare l'estate del trasporto pubblico a Napoli. I cittadini napoletani, i turisti che visitano la nostra città sono protagonisti indifesi di una tipica giornata di immobilità insostenibile. Se queste sono le prove generali del trasporto pubblico non osiamo immaginare quello che ci aspetta tra poche settimane con l'apertura delle scuole».

Così, in una nota, Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania, denuncia «le perduranti inefficienze e disagi del trasporto pubblico a Napoli». «Davanti ad un trasporto pubblico indecente, allo sfascio da anni e che oggi, più di ieri, dimostra tutte le sue inefficienze - sottolinea - assistiamo alle solite parole, di discussioni e promesse elettorali dei candidati sindaci. Abbiamo una sola certezza: meno efficienza e efficacia del trasporto pubblico significa inevitabilmente più auto private per strada e più smog per i polmoni dei cittadini».