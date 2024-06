«Oggi c’è stato un passo in avanti, la battaglia deve continuare nel corso degli anni. Esprimiamo intanto apprezzamento per il lavoro fatto e per il lavoro di contrasto a organizzazioni criminali». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un evento sui trasporti a Napoli, in merito all’operazione della Dda di Napoli, con 11 arresti e sequestri verso l’organizzazione malavitosa che teneva sotto scacco l’Ospedale San Giovanni Bosco del capoluogo campano.

«Quello che è mancato in queste ore è ricordare che la battaglia alla camorra è condotta dalla Regione Campania dal 2016, va ricordato che nel dicembre 2018 c’è stata la mia prima richiesta di istituzione di un posto di polizia al San Giovanni Bosco, al Prefetto Carmela Pagano, richiesta rinnovata a giugno 2019, poi a gennaio 2020, nel frattempo abbiamo cacciato le presenze camorristiche, quelli che gestivano il bar senza averne titolo, quello che avevano istituito un parcheggio in un’area pubblica. Si è fatto un lavoro straordinario, riproporremo le immagini del direttore dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, che ha caricato materialmente le strutture del bar eliminato tra le minacce dei gestori. C’è alle spalle un lavoro di anni per la legalità e la pulizia»

«Complessivamente solo sul trasporto sul ferro in Campania noi della Regione investiamo 5 miliardi di euro, per l'acquisto di treni nuovi, per migliorare la sicurezza sulle linee e per rifare le stazioni. Il 24 giugno inauguriamo la nuova stazione di Porta Nolana per completare le opere strutturali» ha proseguito De Luca a margine del convegno «Oltre a questo programma si aggiunge un programma ambiziosissimo di rinnovo di tutto il parco degli autobus pubblici, su cui veramente siamo all'avanguardia in Italia.

Oggi inauguriamo un altro servizio che partirà in pieno il primo gennaio, non avremo più soltanto il biglietto cartaceo che rimarrà ancora, anche perché non abbiamo una parte di utenti che non ha familiarità con la digitalizzazione, ma introduciamo anche un titolo unico per il trasporto pubblico di tutta la Campania. Vi è un biglietto che da la possibilità di far viaggiare i nostri concittadini su tutte le linee e su tutti i mezzi. Siamo davvero all'avanguardia da questo punto di vista e siamo orgogliosi del lavoro che è stato fatto».

«Oggi in Campania abbiamo delle emergenze che portano al ritardo sulle linee metropolitane. I lavori erano previsti nel piano Fsc (Fondo sviluppo coesione), che ancora aspettiamo ed a cui hanno tolto 1,2 miliardi per la truffa su Bagnoli». Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel suo intervento nel convegno «L'esperienza della Campania nello sviluppo di servizi di mobilità integrata» a Napoli.

«Abbiamo sempre la difficoltà su Fsc - ha detto De Luca - su cui è passato un anno e ancora ma non lo abbiamo siglato. In Fsc ci sono interventi importanti su alcune strutture che non potremo più fare perché dobbiamo intervenire sulla truffa di Bagnoli che obbliga la Regione a rimodulare il piano di sviluppo».