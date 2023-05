Trasporti, a Napoli nuovo stop il 26 maggio: bus, metro e funicolari a rischio

Nuovo sciopero generale per i trasporti. L'Usb ha dichiarato il blocco di 24 ore per il prossimo 26 maggio per metro, funicolari e bus. La protesta inevitabilmente, fatte salve le fasce protette creerà non pochi disservizi agli utenti.

Per quannto riguarda le linee di superficie il servizio sarà garantito dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. La Linea 1 della metroolitana funzionerà invece fino alle 9.10 il servizio riprenderà alle 17.03 da iscinola e alle 17.43 da Garibaldi. Per le funicolari l'ultima corsa è alle 9.20 e la prima pomeridiana alle alle 17, l'ultima serale alle 19.50.