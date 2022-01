Trasporti Napoli, sciopero per 4 ore: funicolari ferme, in Amn adesione al 53%

Torna attivo a Napoli il servizio della Funicolare di Montesanto, aperta anche quella Centrale. Stop per la Funicolare di Chiaia e per la Linea 1 della metropolitana di Napoli, dove l'adesione allo sciopero del personale in turno registrata dall'Anm è del 53%. Questa la situazione a Napoli in relazione allo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale. Bus e tram sono rimasti nei depositi durante le quattro ore di agitazione, servizio ridotto. Eav, invece, che gestisce alcune aziende come Circumvesuviana e Circumflegrea, ha informato che i servizi ferroviari e automobilistici della propria rete non sono interessati dallo sciopero e pertanto so stati effettuati regolarmente come da programma

