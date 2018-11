Giovedì 29 Novembre 2018, 16:00

La segnalazione è di una passeggera, Manuela, che da Bagnoli impiega circa due ore per raggiungere la Stazione Centrale di Napoli. Il caso non è isolato, sono numerose i reclami. Il problema è legato alla linea 2 della metropolitana. Il disagio, stando al racconto della ragazza, è una costante, ma l’aggravio di questi ritardi ed i continui treni cancellati, creano una difficoltà inspiegabile. Numerosi i reclami inviati agli enti preposti senza però nessuna risposa.«Neanche una mail di scuse – reclama Manuela – oltre alle dovute spiegazioni di questi disagi. Treni che vengono quotidianamente “cancellati”, ritardi di ore che si accumulano, costringendo noi lavoratori a raggiungere le nostre mete con due ore di ritardo. É possibile che alle soglie del 2019, si ristrutturano stazioni ferroviarie e il servizio pubblico di trasporto non funzioni? Un servizio fantasma, - continua Manuela - indegno di un paese civile. Sono un abitante di Bagnoli, quartiere ovest di Napoli, ogni mattina per raggiungere piazza Garibaldi bisogna sperare che le metropolitane non vengano cancellate». Per Manuela «I ritardi, in media di 90 minuti, sono un disagio a cui non si può sottostare, rappresentano una vergogna senza fine».