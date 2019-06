CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 10 Giugno 2019, 09:29

«Sì Sottopassi» o «No Sottopassi?» Il dilemma shakespeariano sarà sciolto in Regione. Il braccio di ferro che da alcuni mesi sta tenendo banco a Pompei tra il sindaco Pietro Amitrano - che sostiene con forza le sue ragioni sul progetto Eav da 68 milioni di euro che trasformerà la città degli Scavi e del Santuario nella più grande isola pedonale della Campania - e il comitato del «No» che reputa i passaggi pedonali sottoterra «una trappola per topi dove i topi saranno i pedoni», fa registrare una nuova puntata. Oggi doveva tenersi l'ultima conferenza dei servizi per l'approvazione definitiva del piano. Il sindaco, per dar voce ai cittadini contrari al progetto e favorire il dialogo, ha ottenuto lo slittamento del tavolo tecnico a data da destinarsi, e spostato il confronto nella sede della Regione a Palazzo Santa Lucia. «Una sede istituzionale, un territorio franco, per rendere il confronto aperto, costruttivo e senza strumentalizzazioni», afferma.