Trasporto illecito di rifiuti, bloccati in tre alla guida di «tre ruote»

Denunciate tre persone per trasporto illecito di rifiuti: due di origini romene e uno napoletano sono stati sorpresi alla guida di “tre ruote” a Qualiano. Nel cassone ferri vecchi, elettrodomestici, pneumatici, scarti di ristrutturazioni edili, guaine utilizzati per un servizio sotto traccia che consente di smaltire qualsiasi cosa senza spendere grosse cifre, spesso in luoghi dove la salubrità ambientale è ferita irrimediabilmente. Sigilli anche ai tre veicoli, affidati a una depositeria giudiziaria.



Il monitoraggio continuerà anche nei prossimi giorni.