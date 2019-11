Trasporto scolastico, blitz dei vigili urbani: scoperti bambini su sedili posteriori non assicurati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nucleo di polizia turistica della polizia municipale è intervenuto nella zona di Chiaia, tra via Riviera di Chiaia, piazza San Pasquale, via Santa Teresa a Chiaia e via Carducci, presso diversi edifici scolastici, per verificare il rispetto delle norme che tutelano la sicurezza dei numerosi piccoli studenti accompagnati a scuola da conducenti di veicoli adibiti al servizio di trasporto scolastico.Gli accertamenti hanno riguardato in particolare i conducenti regolarmente autorizzati per il trasporto scolastico e i relativi veicoli: sono stati controllati otto operatori, e tra questi due sono stati verbalizzati perché trasportavano un numero superiore di passeggeri rispetto a quanto consentito dalla carta di circolazione, in violazione dell'art. 169 del codice della strada, mentre a carico di altri tre è stata elevata la sanzione prevista dall'art. 172 del codice della strada perché trasportavano bambini su sedili posteriori non assicurati a sistemi di ritenuta (sediolino) in assenza di figura di accompagnatore idoneo.Le infrazioni commesse sono state segnalate all'ufficio comunale che ha rilasciato le autorizzazioni, per le consequenziali sanzioni disciplinari. Inoltre è stato intercettato un conducente non autorizzato che, con un veicolo immatricolato per uso privato, svolgeva abusivamente il servizio di trasporto scolastico: a suo carico è stata comminata la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 85 del codice della strada, ed il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo