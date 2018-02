Venerdì 23 Febbraio 2018, 17:15 - Ultimo aggiornamento: 23-02-2018 17:15

NAPOLI - Una tratta ferroviaria, Benevento - Napoli, che i viaggiatori sono costretti ad affrontare con gli ombrelli aperti per l’enorme flusso d’acqua che cade dal tetto dei vagoni. Alcuni passeggeri filmano ciò che vedono e lo postano sui social.«È vergognoso - reclama Renato, un abbonato - un plauso va sicuramente alla politica locale che si sta strappando i capelli per i disagi procurati ai cittadini della Valle Caudina. Tante promesse nel periodo delle elezioni....ma ora ci siamo seccati, andassero a casa i responsabili. Ed ancora: «Un disastro assoluto – dice Gaetano - il Sannio, lo dico a malincuore, è lasciato a se stesso, assistiamo alle solite promesse, ma alla fine ci ritroviamo sempre con gli stessi problemi».Poi l’amara conclusione di Pina: «E’ davvero indegno, sono anni che non si prendono provvedimenti, sono sfiduciata». Intanto non è la prima volta che si verifica un disagio simile, sono anni che i passeggeri reclamano il disservizio. Lo scorso novembre alcuni vagoni erano stati addirittura chiusi al pubblico.