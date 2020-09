LEGGI ANCHE

Tornava da un lavoro effettuato in uno dei tanti appezzamenti di terreno della campagna nolana,lasciando per strada residui vegetali misti a terreno.Da un rapido accertamento e riscontro incrociato sul mezzo hanno però scoperto,non senza meraviglia, la contraffazione del telaio.Ora però gli specialisti della Stradale stanno indagando per capire se in giro ci sono altri mezzi agricoli con telaio contraffatto. Il mezzo è stato posto sotto sequestro penale.