Mercoledì 3 Ottobre 2018, 23:59

Lo investe, lo uccide e fugge via. Sull’asfalto resta il corpo dilaniato di un 26enne che si recava al lavoro nelle campagne dell’agro aversano sulla sua bici. Deda Bexhet, di origini albanesi, è morto nell’ospedale Moscati di Aversa, dove è stato portato da alcuni connazionali. L’automobilista - Renzo Griffo, un meccanico di 24 anni - non si è fermato; o meglio, si è fermato poco più avanti, ma soltanto per sostituire una ruota, danneggiata dal terribile impatto, e proseguire nella sua corsa. Poi è tornato a casa a Villa Literno e ha inviato un certificato medico ai datori di lavoro dandosi ammalato. Infine, con estrema lucidità, si è recato dal carrozziere per cambiare le parti dell’auto che erano andate distrutte. Insomma ha provato in tutti i modi a cancellare le tracce della tragedia, ma non ci è riuscito. I carabinieri lo hanno trovato e arrestato con l’accusa di omicidio stradale e omissione soccorso. Si è scoperto poi che la vettura, una Fiat Grande Punto blu, era stata modificata per aumentarne le prestazioni.LA RICOSTRUZIONEIl terribile incidente è avvenuto lo scorso 24 settembre in via Santa Maria a Cubito, strada di confine tra Giugliano e Parete. A bordo delle loro bici, alle 6.30 del mattino, tre giovani albanesi si stanno recando al lavoro. Albeggia e lungo il pericolosissimo asse viario sfrecciano diverse vetture. I braccianti, tutti provenienti da San Marcellino, comune del casertano, si stanno recando in uno dei tanti terreni coltivati della zona per il raccolto quotidiano. D’improvviso, dal nulla, vedono arrivare a tutta velocità la vettura. A bordo c’è Griffo, che sta andando al lavoro presso un’officina meccanica che ripara autobus. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il giovane stava effettuando un sorpasso a circa 120 km l’ora e ha invaso la corsia opposta centrando in pieno la povera vittima e investendo gli altri due, che per fortuna restano feriti in modo lieve. Il 24enne non si ferma a prestare soccorso e va via con una ruota bucata e il parabrezza completamente distrutto. I due albanesi feriti cercano di soccorrere il loro compagno. Ma la situazione sembra subito grave. Il manubrio della bici infatti si era conficcato nello stomaco del bracciante, la perdita di sangue era imponente. I braccianti chiamano in loro aiuto altri amici, l’albanese viene caricato in auto e portato in ospedale. Ma ci arriva già morto.