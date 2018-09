CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 29 Settembre 2018, 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo hanno catturato all’alba. Raffaele Costagliola si era rifugiato in casa di parenti, al Rione Luzzatti. Da un mese era irreperibile: dopo aver falciato a folle velocità con la sua auto, la sera del 30 agosto, la quarantenne Luisa Boccia, aveva fatto perdere ogni traccia. La donna, 40enne e madre di quattro figli, è morta tre giorni fa al Loreto Mare per le conseguenze delle gravissime ferite riportate nell’incidente. Dopo avere investito la donna (colpendo di striscio anche il marito) mentre attraversava il corso Garibaldi, non si era fermato a prestare soccorso. Ora Costagliola - 35 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio e sottoposto a libertà vigilata - è in carcere e deve rispondere di omicidio stradale.