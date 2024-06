Dieci anni di reclusione per il duplice omicidio stradale che ha stroncato la vita di Francesco Altamura e Lucia Morra. A distanza di quasi un anno dal terribile incidente in cui i due amici napoletani, poco più che ventenni, furono travolti mentre erano a bordo di uno scooter da un’auto di lusso che sfrecciava a tutta velocità, in via Terracina, ieri è stata emessa la sentenza dal giudice per l’udienza preliminare.

Nell’aula 111 del palazzo di Giustizia si è concluso, intorno alle 15, il processo celebrato con rito abbreviato a carico del 35enne Dario Lenci. Le speranze e «la voglia di giustizia» da parte dei familiari dei due ragazzi è stata, ancora una volta, impressa sullo striscione affisso ieri mattina, così come nelle scorse udienze, all’ingresso del tribunale, in piazza Cenni, dove accanto ai volti di Lucia e Kekko si leggeva «vogliamo una pena certa ed esemplare».

Doveva essere una serata spensierata, trascorsa tra amici al cinema e, invece, la notte tra il 29 e il 30 settembre 2023 è stata l’ultima per Francesco Altamura e Lucia Morra, morti entrambi sul colpo. I due giovani napoletani, lui 23enne, lei di 20 anni, sono stati travolti da un’Audi modello R 4 che ha invaso la loro carreggiata in via Terracina, scontrandosi frontalmente con lo scooter. L’impatto, avvenuto intorno all’una e mezza, non ha lasciato scampo ai ragazzi, nonostante indossassero il casco come rilevato dagli accertamenti della sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale che, in quel periodo, era guidata dal comandante Antonio Muriano, oggi in pensione e, ieri, presente in aula al fianco dei familiari delle vittime. Dai rilievi degli agenti municipali è emerso che l’auto di lusso, noleggiata da Dario Lenci, ha travolto lo scooter in seguito alla manovra di sorpasso realizzata sulla carreggiata con striscia continua, a elevata velocità, come documentano i filmati della videosorveglianza. Il 35enne, risultato positivo all’alcool e descritto «con segni evidenti di alterazione psichica» dagli agenti intervenuti, è finito in carcere dopo l’evasione dai domiciliari, in seguito all’aggravamento della misura cautelare disposta inizialmente.

Il giudice per l’udienza preliminare Gabriella Logozzo ha ritenuto Dario Lenci che non era presente in aula, colpevole di duplice omicidio stradale aggravato con una condanna che non si distanzia molto dal massimo della pena invocato dalla Procura di Napoli. La pm Manuela Persico, infatti, aveva concluso la sua requisitoria con una richiesta di 12 anni di reclusione, richiesta da considerare al netto dello sconto previsto dal rito abbreviato che ha caratterizzato il processo. Ieri mattina, sono state depositate le memorie difensive e le dichiarazioni spontanee del 35enne difeso dai penalisti Antonio Abet, Andrea Lucchetta e Gandolfo Geraci che hanno sottolineato «il rispetto per il dolore e il dramma vissuto dai familiari delle vittime, facendo attenzione a non turbare ulteriormente i loro animi» e che, a questo punto, attenderanno il deposito delle motivazioni per un eventuale appello. A difendere e rappresentare i familiari di Lucia Morra, l’avvocato Sergio Pisani, mentre per famiglia di Francesco Altamura, gli avvocati Teresa Amato e Luigi Pozziello.

Le parole di Dario Lenci hanno scatenato sconcerto e non poche reazioni dei familiari di Kekko e Lucia che, in alcuni momenti, si sono anche allontanati dall’aula. Gli avvocati difensori del 35enne hanno riletto una parte dei verbali dove l’uomo riferiva di sentirsi anche lui «morto come se avesse ucciso un fratello o una sorella». L’unico momento in cui, sul volto di Felice Giacomo Altamura e di sua moglie, sono apparse lacrime di liberazione, è stato subito dopo la sentenza che in qualche modo è stata considerata «giusta». Tutt’altra opinione, invece, Gianfranco Morra, padre di Lucia che l’ha definita «scandalosa». «Non siamo soddisfatti, gli dovevano dare almeno il massimo della pena. Mi vergogno di essere italiano, le nostre leggi tutelano gli assassini, perché Lucia e Francesco sono stati assassinati».