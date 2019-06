Travolto da auto pirata, è gravissimo: in strada uno striscione per Luca

Lunedì 24 Giugno 2019, 16:06 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2019 16:08

Uno striscione per il piccolo Luca, il bimbo travolto lo scorso 13 giugno in via Martiri di Via Fani da un’auto pirata a Portici. Da allora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santobono di Napoli.Eppure la sua città lo segue, prega per lui, non smette mai di riporre speranza nel suo ritorno a casa. Anche se il parere dei medici lascia ben poco spazio all’eventualità di vederlo giocare di nuovo in tempi brevi.Adesso, a testimonianza di quell’attesa c’è anche uno striscione. “Luca torna a giocare”, c’è scritto, con accanto dei cuori. Una scritta che compare proprio dinanzi alle strisce pedonali, le stesse dove il bimbo è stato investito da un uomo di 42 anni, fermato poco dopo dalla polizia.Al momento non ci sono sviluppi di rilievo sulle sue condizioni. Dopo aver riportato una frattura alla base del cranio, i medici attendono per poter stabilire con esattezza le conseguenze. Nel frattempo il piccolo è stato già più volte operato, sia per il femore rotto che per altre complicazioni.Proprio i suoi parenti hanno chiesto di recente di non diffondere false notizie relative a miglioramenti, in quanto non appena dovessero esserci degli sviluppi, saranno proprio loro a comunicarlo.