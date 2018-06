Martedì 12 Giugno 2018, 08:56 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 08:56

Pedone travolto da un'auto e ucciso all'altezza del bivio tra Chiaiano e il comune di Mugnano. Da quanto si apprende l'uomo travolto era un senza fissa dimora. Inutili i tentativi di rianimarlo: l'anziano sarebbe deceduto pochi minuti dopo il violento impatto. Sul posto ci sono ancora i vigili urbani della municipalità di Chiaiano, che stanno eseguendo i rilievi del caso. La dinamica dell'incidente, che si è verificato intorno alle 7, non è ancora chiara. Traffico in tilt, intanto, in tutta la zona a nord di Napoli. Code tra Marano, Mugnano e Chiaiano.