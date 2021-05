Incidente a Torre del Greco in bici: tutta la Turris fa il tifo per Vincenzo

È rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale mercoledì sera in via De Gasperi – a Torre del Greco – mentre era in sella alla sua bicicletta. Ancora da accertare la dinamica del terribile impatto, sulla quale sono tuttora in corso indagini. L’unica certezza è che adesso Vincenzo, 40enne tifoso corallino, lotta per la vita. È stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza di asportazione della milza, ma ha anche riportato fratture alle costole che gli hanno lesionato un polmone.

La notizia, che si è immediatamente diffusa nell’ambiente corallino, ha innescato una valanga di messaggi di sostegno ed incoraggiamento.

«Daje Vincè, che a settembre si torna allo stadio! Il presidente costruirà uno squadrone per tentare la scalata in serie B, mica te la vorrai perdere», scrive Giovanni. «Vincè, non mollare mai», incalza Giuseppe; «Enzo non fare scherzi, l’anno prossimo ci aspettano le trasferte della nostra Turris!», l’incoraggiamento di Michele. Quindi Giovanni: «Vincenzo non mollare!!! Noi corallini siamo abituati a lottare!»; e Luigi: «Io e tutti noi ti vogliamo rivedere sulle tribune del Liguori perché adesso ho capito che è bello perfino polemizzare con chi condivide da sempre la mia stessa passione. Ricordati, post fata resurgo. Combatti. Ti aspettiamo».

Alla valanga di messaggi degli amici di gradinata, si è immediatamente aggiunto quello della sua amata Turris. Adesso è lei a fare il tifo per lui, che l’ha sempre sostenuta. «La Turris tifa per Vincenzo!»: così il club ha introdotto un videomessaggio affidato al capitano Fabio Longo.

«Ciao Vincenzo – le parole di Longo – ho saputo quello che ti è successo e da capitano voglio farti sapere che a me ed a tutti i compagni di squadra dispiace tantissimo per quello che ti è successo. Ti siamo vicini. Non mollare, metticela tutta. Spero di vederti allo stadio al più presto a tifare Turris».