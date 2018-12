Lunedì 10 Dicembre 2018, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 10-12-2018 16:01

E' ricoverato in coma il centauro di Avella travolto da un'auto all'incrocio per Comiziano lungo la strada Nazionale delle Puglie. Si tratta di un giovane pasticciere di 23 anni. La dinamica è ancora da accertare. La pioggia ha sicuramente contribuito a rendere meno sicure le condizioni dell'asfalto. Il ragazzo è in Rianimazione al Cardarelli di Napoli