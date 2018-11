Sabato 24 Novembre 2018, 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLI. Tre atti vandalici e un furto nelle ultime settimane. E’ quello che hanno subito i titolari dell’associazione Intersecurity Onlus, con sede in via Modigliani a Monterusciello, e che offrono prestazioni sanitarie con trasporto attraverso ambulanze, prestando servizio anche all’Asl Napoli 2 Nord e all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L'ultimo episodio nella notte tra giovedì e venerdì. L'automedica era parcheggiata per strada in caso di soccorsi notturni. Ieri mattina l'amara sorpresa: il parabrezza è stato completamente distrutto creando un danno notevole. "Per depistare le indagini hanno rotto anche alcune auto vicine ma è l'ennesimo attacco nei nostri confronti - ha dichiarato Alfredo Battocchio, responsabile della Intersecurity Onlus -. Siamo stanchi ma non ci facciamo intimidire ed andiamo avanti per la nostra strada".Una decina di giorni fa l’atto vandalico messo a segno nei pressi della sede di Monterusciello. In questo caso ignoti ruppero il parabrezza sempre dell'automedica parcheggiata da dove portarono via però solo il microfono della radiotrasmittente. Un caso abbastanza insolito con i carabinieri della compagnia di Pozzuoli, diretti dal capitano Claudio Di Stefano, che stanno indagando attraverso le telecamere del sistema di sorveglianza della zona. I malviventi, infatti, hanno lasciato nell’auto un defibrillatore e altre attrezzature molto costose di natura sanitaria. Il tutto farebbe intendere che si sia trattato come di una sorta di avvertimento. "Un messaggio chiaro che dobbiamo starcene zitti", continua Battocchio. Il furto, invece, è stato messo a segno nel deposito di Licola dove nel corso della notte i ladri dopo aver aperto un varco hanno portato via tutti i computer, le stampanti, materiale farmaceutico, impianto wi-fi e cancelleria di varia natura. I ladri si sono introdotti nel deposito dalla porta principale e hanno, poi, utilizzato l’auto di servizio per portare via tutta la refurtiva.