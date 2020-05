Tre auto distrutte con il fuoco nel Napoletano: è incendio doloso

Due auto carbonizzate e una semi distrutta: è il bilancio dell'incendio divampato nella notte in via Lancia, nel centro storico di Marano. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e alcune pattuglie dei carabinieri della locale Compagnia. Il rogo, secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, è di origine dolosa. L'obiettivo di chi ha appiccato l'incendio era un'Audi A3, completamente carbonizzata. I militari dell'Arma di via Nuvoletta non escludono alcuna ipotesi. Si seguono, però, essenzialmente due piste: vendetta per motivi passionali o lite condominiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA