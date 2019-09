Tre giorni di esercitazione nella zona rossa dei Campi Flegrei, mercoledì il primo incontro coi cittadini

Sabato 14 Settembre 2019, 10:46

Si terrà dal 18 al 20 ottobre prossimi l'esercitazione nazionale di protezione civile in programma nella zona rossa dei Campi Flegrei, che comprende i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, alcuni quartieri della zona occidentale di Napoli e parte dei comuni di Marano e Giugliano in Campania. Mercoledì 18 settembre alle ore 16.30, nella sala comunale di Palazzo Migliaresi al Rione Terra di Pozzuoli, si terrà un incontro pubblico con i cittadini per la presentazione degli obiettivi e delle attività dell'esercitazione: interverranno i vertici nazionali del dipartimento della Protezione Civile in coordinamento con la Regione Campania, la prefettura di Napoli e l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, oltre al sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia e al vulcanologo Mauro Rosi.L'esercitazione, inserita nella «Settimana nazionale della Protezione Civile» istituita dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, vedrà in particolare i cittadini di Pozzuoli impegnati in una simulazione di evacuazione il giorno 19 ottobre, in applicazione del piano comunale di riferimento. «Si tratta - fanno sapere dal Comune di Pozzuoli - di un test molto importante che non va accostato assolutamente a nessuna situazione preoccupante o fenomeno sismico in evoluzione».