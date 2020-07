Tragedia sfiorata e momenti di tensione a Torregaveta, in provincia di Napoli. Nelle acque flegree sono stati tratti in salvo tre giovani extracomunitari, che si sono tuffati nel pomeriggio. A causa delle condizioni meteo marine poco favorevoli, in una manciata di minuti sono stati trasportati dalle correnti verso il costone. Hanno provato a raggiungere la riva o la banchina del pontile, ma le onde li trascinavano lontano.

Dalla spiaggia i bagnini della cooperativa Arcobaleno, che si occupa di assistenza, notando i ragazzi in difficoltà non hanno esitato a tuffarsi per riportarli sull’arenile. In loro soccorso anche alcuni residenti. I giovani, accompagnati sulla battigia, sono apparsi in buone condizioni. Nel frattempo è stata informata la capitaneria di porto. Solo due settimane fa, nelle acque di Torregaveta, è stata salvata una bambina.



