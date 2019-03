CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 19 Marzo 2019, 11:21

Videoproiettori, computer, televisori, stereo e materiale informatico rubati, un distributore automatico saccheggiato, porte di emergenza scassinate e un'aula blindata devastata. È l'amaro bilancio di tre furti messi a segno nella notte tra sabato e domenica ai danni della scuola dell'infanzia «Carlo Collodi 2», della scuola primaria «Gianni Rodari» e della secondaria di primo grado «Raimondo Annecchino»: i tre istituti appartengono al terzo circolo didattico di Pozzuoli «I.C.3 Annecchino-Rodari» e hanno sede nel quartiere di Monterusciello. La scoperta è stata fatta ieri mattina, alla ripresa delle lezioni, dal personale scolastico che ha notato i segni di scasso e dato l'allarme. I ladri sono entrati nell'edificio di via Modigliani, che ospita i plessi delle classi elementari e medie, dopo aver scassinato le porte di emergenza: una volta all'interno si sono diretti nelle aule di informatica e in alcuni uffici da dove hanno portato via cinque personal computer, due videoproiettori e diversi monitor; poi hanno scassinato anche un distributore automatico di bibite e rubato le monete. Sempre tra sabato e domenica, presumibilmente dalla stessa banda, è stata presa di mira anche la «Collodi 2», scuola materna che sorge in via Buzzati, a poche centinaia di metri di distanza dalle altre due: qui con un flex e con vari arnesi da scasso sono state divelte le porte di un'aula blindata e sono stati portati via due televisori, videoregistratori e altro materiale informatico e didattico.