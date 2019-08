Mercoledì 28 Agosto 2019, 12:09

TRECASE - Legato al letto e rapinato. Un pensionato 80enne di Trecase è stato ritrovato dal figlio nella mattinata di oggi. L'anziano, sotto choc, è stato subito soccorso ed è ricoverato all'ospedale di Boscotrecase. Le sue condizioni sono buone ma resta sotto osservazione.Sulla rapina indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata. Secondo il primo racconto dell'anziano, almeno due persone, di nazionalità straniera, sarebbero riuscite ad entrare in casa durante la notte tra domenica e lunedì, gli hanno legato i polsi al letto e hanno portato via i contanti trovati in casa. Dunque, è rimasto immobilizzato per oltre 24 ore, ma fortunatamente sta bene. A ritrovarlo è stato oggi il figlio, andato a casa a trovarlo.