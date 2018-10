Litiga coi vicini e spara, ma cade e si rompe una gamba: arrestato

L'uomo, un 43enne con diversi precedenti alle spalle, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale di Boscotrecase dove è piantonato in stato di fermo e in attesa delle cure mediche.



Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, subito intervenuti sul posto, intorno alle 21 è scoppiata una lite tra vicini di casa, probabilmente per futili di motivi. A quel punto, il 43enne ha estratto una pistola - con matricola abrasa e detenuta illegalmente - ed ha esploso diversi colpi di arma da fuoco. I proiettili non hanno colpito nessuno, ma lui è caduto rovinosamente a terra riportando una frattura alla gamba.

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 13:03

TRECASE - Lite condominiale: prende la pistola e spara ai vicini. Per fortuna non colpisce nessuno, poi nella colluttazione cade e si rompe una gamba. Un pregiudicato di Trecase, residente in via Ciro Menotti, è stato arrestato in serata per detenzione di arma clandestina.