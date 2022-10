Poco prima della mezzanotte, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, allertati dal 112, sono intervenuti a via Montagnelle nel comune di Trecase per un incendio.

Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma le fiamme, domate dai vigili del fuoco, avevano distrutto completamente un’auto. Indagini in corso da parte dei carabinieri.