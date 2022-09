Salvato 90enne caduto in dirupo, era scomparso da Trecase

Trecase. Dopo quasi 24 ore, è stato ritrovato Francesco Celentano, 90enne scomparso ieri pomeriggio da Trecase, all'ombra del Vesuvio. Il pensionato si era allontanato di primo pomeriggio per una passeggiata e non aveva fatto ritorno a casa. A dare l'allarme erano stati i figli, che avevano sporto una denuncia ai carabinieri.

Oggi pomeriggio, grazie alla ricerche dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata con l'ausilio di un elicottero della polizia e il supporto di cittadini e volontari, il 90enne è stato ritrovato in un dirupo, in località Cantinelle. Era scivolato, ma per fortuna non si è fatto niente. I soccorritori e il personale del 118 lo hanno trovato in buone condizioni di salute e lo hanno riportato a casa.

"Ringraziamo tutte le forze dell'ordine e i cittadini che hanno partecipato alle ricerche - afferma telefonicamente Umberto Celentano, figlio del 90enne - papà sta bene e finalmente lo abbiamo riabbracciato, grazie all'impegno di tutti".