Treni Circumvesuviana, il piano dell'estate funziona solo a metà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 24 Giugno 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La giornata non comincia sotto i migliori auspici. Treni pieni fino all'inverosimile e ritardi oltre i 45 minuti lasciano presagire l'ennesima giornata di passione lungo la linea ferroviaria per Sorrento, nonostante le misure straordinarie varate dall'Eav dopo settimane caratterizzate da soppressioni, ritardi e atti di vandalismo. Invece, col passare delle ore, il piano varato dall'azienda si dimostra capace di reggere l'onda d'urto delle migliaia di turisti e pendolari del mare riversatisi in Costiera da ogni angolo della Campania. Soddisfatto Umberto De Gregorio, secondo il quale «tutto è andato per il verso giusto», meno convinti i rappresentanti dei pendolari che parlano di «inutile operazione-spot».