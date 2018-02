Treni, continuano ritardi e cancellazioni

Mercoledì 28 Febbraio 2018, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 28-02-2018 11:26

Sono 38 i treni ad alta velocità cancellati da Trenitalia per oggi in seguito al piano di emergenza predisposto a causa del maltempo che ha colpito l'Italia. Stando a quanto riferito dal sito ufficiale, gran parte dei convogli soppressi sarebbero dovuti partire da Milano Centrale, Napoli e Roma Termini.Mattinata d'inferno - con disagi che continueranno nel pomeriggio - per i viaggiatori in partenza dal capoluogo campano, anche per i treni a lunga percorrenza. In partenza, si legge sul sito di Trenitalia, cancellati da Napoli i treni per Milano delle 5,10, delle 6,10, delle 8,40, delle 9, delle 16,40, delle 17 e delle 19 e quello per Venezia delle 8,30. Cancellati anche i convogli in arrivo da Milano alle 11,50, alle 18.18 e alle 19,03 e quello in arrivo da Venezia alle 19.40. Forfait anche per i treni in partenza da Salerno: cancellati quelli per Roma delle 5.28, per Napoli delle 17,47, per Torino delle 20,52 e quello in arrivo da Torino alle 10.32.