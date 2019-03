«Niente biglietto? Giù dal treno per Napoli». E lui sfascia i vetri col martelletto

Giovedì 21 Marzo 2019, 18:10 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2019 18:12

Martedì scorso G.D., 47 anni, pregiudicato, residente nel Salernitano, in viaggio sul treno regionale 7890 Eboli-Napoli delle 11,30, ha danneggiato due finestrini di una carrozza con il martelletto frangivetro da utilizzare in caso di emergenza.L'uomo, senza biglietto, era stato invitato a scendere nella stazione di Salerno; ma lui, eludendo la sorveglianza del capotreno, proseguiva la corsa fino a Napoli Gianturco dove metteva in atto il suo raid vandalici per sfregio. Appena sceso è stato arrestato dagli agenti Polfer per danneggiamento aggravato.Giudicato presso il Tribunale di Napoli, è stato condannato a due mesi e venti giorni di reclusione con sospensione condizionale della pena.